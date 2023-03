Hea uudis investoritele: krediidivahendaja Kreditex Ühisraha pakub haruldast garantiid, mida keegi teine ei võimalda

Kreditex Ühisraha litsentseeritud platvormi eesmärk on ühendada laenuvõtjad investoritega, kes soovivad oma raha laenata. Meie ranged kriteeriumid tagavad, et laenuvõtjad on usaldusväärsed ja krediidivõimelised, mis annab investoritele meelerahu. Ja nüüd on meil hea meel teatada, et jõuame järgmisele tasemele, pakkudes investoritele garanteeritud tootlust väikelaenude puhul 12% aastas!

See on õige! Kreditex Ühisraha platvormi abil saate investeerida väikelaenudesse ja teenida kõrget tootlust 12% aastas, nautides samal ajal meie garantiiga kaasnevat meelerahu. See garantii tähendab, et saate kogu investeeritud raha koos makstud intressidega tagasi, isegi kui laenuvõtja satub raskustesse. Ükski teine platvorm turul ei paku nii ulatuslikku garantiid.

Kuid see pole veel kõik! Kreditex Ühisraha platvorm on pühendunud ka sellele, et pakkuda investoritele probleemivaba ja kasutajasõbralikku kogemust. Meie mugava kasutajaliidese abil saate hõlpsasti nimekirju sirvida ja investeerida oma kriteeriumidele vastavatesse laenudesse. Lisaks pakub meie platvorm regulaarselt uuendusi teie investeeringute seisu kohta, nii et teate alati, kuidas teie raha töötab.

Meie uuenduslik investeerimisrobot „Autoinvest“ võtab investeerimise vaeva ära, võimaldades teil investeerida automaatselt, lähtudes eelnevalt määratud parameetritest.

Kõik, mida peate tegema, on määrata oma investeerimiskriteeriumid, näiteks laenutüüp ja -tähtaeg, ning robot teeb ülejäänud töö ära. See investeerib teie raha automaatselt teie kriteeriumidele vastavatesse laenudesse, nii et saate lõõgastuda ja vaadata, kuidas teie raha kasvab.

Investeerimine meie litsentseeritud platvormil ei ole mitte ainult arukas finantsotsus, vaid ka sotsiaalselt vastutustundlik otsus. Investeerides väikelaenudesse, aitate eraisikutel ja väikeettevõtetel saavutada oma eesmärke, teenides samal ajal kõrget tootlust. Miks siis oodata? Liituge meie platvormiga juba täna ja hakake teenima garanteeritud tootlust 12% aastas!

Finantsinspektsiooni tarbijaveebist www.minuraha.ee saad erapooletut infot, kuidas oma rahaasju korraldada. Üksnes usalduslikus koostöös saame leida häid lahendusi.