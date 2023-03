HEA, ET SUITSULE EI LÄINUD! Kortermaja elanikud on marus: saime ohtlikust gaasiavariist teada sõpradelt, mitte päästeametilt

„Mina teatasin majavanemale, et kuule, mulle mees helistas, meedias kirjutatakse. Mina sain sellest niimoodi teada,“ kirjeldab Reet Hääl, kes elab kümnekorruselise maja kõrgeimal korrusel. Häirekeskus sai teate gaasiavariist kell 9:09, kuid veel kaks tundi hiljem, veidi pärast 11, polnud elanikke toimuvast informeeritud. „Praegu korteriühistu esimees ei tea ka, mida teha, sest tema läks Jõe 7 fuajeesse ja seal oli selline gaasihais, et ta ei lasknud kedagi sisse. Teda pole ka informeeritud, et millal koju tagasi võime minna. Täielik kaos.“