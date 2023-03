Politsei otsib Pärnumaal kadunud 44aastast Markot

Marko lähedased andsid politseile eile teada, et Marko lahkus 17. märtsi hommikul oma kodust ega ole sinna tagasi tulnud. Politsei on kontrollinud võimalikke kohti, kuhu Marko minna võis, kuid seni ei ole õnnestunud meest leida.

Marko on umbes 170 sentimeetrit pikk, kõhna kehaehitusega ja heledamapoolsete juustega. Fotol on tal habe, aga praegu tal habet ei ole. Kodust lahkudes võis Marko kanda musta värvi jopet, musti pükse, peas võis tal olla kirju müts ning jalas punased tossud või pruunid kingad. Kaasas oli tal helesinisest nailonist suurem õhuke spordikott ja võimalik, et ka must kott. Marko võib liikuda ringi tumesinisel või mustal jalgrattal.