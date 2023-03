GALERII | Tallinna kesklinnas lõhuti kaevetööde käigus kaks gaasitoru, inimesed evakueeriti lähedalasuvatest majadest

Päästjad evakueerisid ümberkaudsetest hoonetest inimesed, liiklust reguleerib politsei.

Mitme läheduses viibinu sõnul oli kohapeal kuulda kõrvulukustavat visinat ja tunda spetsiifilist haisu.

Gaasiavarii ohutsoonis asub ka Õhtulehe toimetus, kõik töötajad saadeti majast välja.

„Minu tütar jalutas sealt enne kella 9 mööda ja ütles, et lämmatav gaasihais oli suurel alal – et ei tea, kas julgeb hingata. Ta pargib seal lähedal autot, sellepärast uurisin, et ega ta seal pole. Kaalus, et kas peaks teatama kuskile, aga siis juba kuulis sireene,“ kirjeldas Õhtulehe töötaja.

Ohualaks on Jõe tänaval määratud 100 meetrit. Päästeamet palub Jõe tänava piirkonnas liiklemist ja lahtise tule tegemist vältida.

Ära suitseta!

„Üks gaasikraan suletud ja teist suletakse. Ei ole endiselt saadud teist kinni ja gaas lekib jätkuvalt,“ ütles päästeameti kommunikatsioonijuht Liina Valner kella 10.50 ajal Õhtulehele. „Evakueerimise mõttes on seis väga hea ehk siis ohualast on praktiliselt kõik inimesed välja viidud. Ainult üks maja Jõe tänaval on veel päästjatel vaja üle kontrollida, kuna nad ei pääse sinna sisse.“