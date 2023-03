Purjuspäi roolist tabatud Kehtna abivallavanem saab sule sappa

Politsei- ja piirivalveametist öeldi, et politseinikud kontrollisid 1. märtsil Rapla maakonnas Kehtna vallas Keava–Hõreda maanteel liikunud Toyota maasturit ja tuvastasid, et selle juht oli raskes joobes, vahendab Delfi. Politsei alustas kriminaalmenetlust, mille prokuratuur lõpetas oportuniteediga. Juhile määrati kõnealuse juhtumi puhul mitu kohustust. Hoolimata sellest, et meediast on jooksnud läbi Kehtna abivallavanema Katrin Velleste nimi, ei kinnita teo toime pannud isikut ei prokuratuur ega ka vallavanem Tanel Viks, kuna selline isikuandmete avaldamise õigus oportuniteedi korral puudub. Ka on oportuniteedi puhul võimalik, et avaliku teenistuse seaduse järgi saaks Velleste oma tööd jätkata, kuna selle seaduse alusel ei saa ametnikuna töötada isik, kes on kriminaalkorras süüdi mõistetud, aga kõnealusel juhul kriminaalkaristust ei määratud. „Paraku on asjal aga ka eetiline pool, lisaks on olemas ametniku eetikakoodeks ning sellest lähtudes ei näe ma võimalust, et mõne ülalkirjeldatud teo toime pannud isik saaks Kehtna vallavalitsuses kas töötada või tööd jätkata” ütles Viks Õhtulehele.