SÕJAKOKKUVÕTE | Orbán Putinit ei vahistaks

Ungari peaministri Viktor Orbáni personaliülem Gergely Gulyás kommenteeris, et rahvusvahelise kriminaalkohtu (ICC) vahistamismäärusel Vladimir Putini vastu ei ole Ungaris seaduslikku alust. „Me võime viidata Ungari seadustele ja sellest lähtuvalt ei saa me Venemaa presidenti vahistada, kuna Ungaris ei ole rahvusvahelise kriminaalkohtu statuuti välja kuulutatud,“ sõnas ta. Lisaks jagus tal ICC määrusele kriitikat: „Need otsused ei ole kõige toredamad, kuna need viivad asju edasise eskalatsiooni ja mitte rahu suunas... See on minu isiklik subjektiivne arvamus.“ Tegelikult on Ungari ratifitseerinud Rooma statuudi, millega ICC loodi, kuid Gulyáse sõnul pole seda Ungari õigussüsteemi sisse pandud.