Juhtkiri | Riik komposteerib kompostiga meie ajusid

Nüüd on siis järg jõudnud majataguste kompostihunnikuteni – pole asja, mida kas EL või siis Eesti riik iseenese tarkusest reguleerida või sootuks maamunalt kaotada ei taha. Olgu selleks siis hõõglambid või kuuldused ahjukütte ärakeelamisest. Mõni keeld on olnud asjakohane, linnades puulehtede ja rämpsu põletamise lõppemisega vabanesime pidevalt piinavast suitsuvinest.

Samas on vaks vahet, kas tegu on kesklinna kortermaja jäätmekasti, elitaarse Nõmme või ääremaa talumajapidamise kompostihunnikuga. Igaühe puhul kehtivad erinevad argumendid. Kui maal on tihti kompostihunniku tunnuseks selle peal kasvavad kõrvitsad, siis tundub jabur nõuda, et prügiveoauto viiks igast majapidamisest kartulikoored kuhugi jäätmejaama.

Nõmme-sarnastes aedlinnades võib olla nii ja naa: suvaline rämpsuhunnik aianurgas võib oma koledusega häirida naabreid ning olla antisanitaarne. Terve rida prügikonteinereid korterelamu taga paneb aga küsima, kuidas arvestavad prügimajanduse peenhäälestajad meie reaalsusega – mil moel sorteerida mitmet-setmet liiki prügi näiteks hruštšovkade tikutoosisuurustes köökides?

Ja mis veel olulisem – mis saab elanike poolt sorteeritud prügist edasi? Kui eraldi jäätmeliikidega konteinerid tühjendatakse kõik ühte prügiautosse või eraldi sorditud ja ära veetud prügi taaskohtub lõpuks jälle põletusahjus, siis mis on tülika sorteerimise mõte?

Iga uue nõudmise puhul tuleb neid esmalt elanikele tutvustada ja selgitada, selle asemel, et asuda ähvardama prügiautode tühisõiduarvete või trahvidega. Elanikel peab olema kindlus, et nende prügisorteerimisel on mõtet. Näidake meile, kuidas eraldi konteinereisse kogutud prügi kasutatakse lõppjaamas väljareklaamitud moel.