„Maksa võlg ära, muidu kaeban, et oled homo!“

BBC kirjutab, et homoseksuaalsed aktid on Ugandas juba niigi keelatud, ent seni on vähemalt kehtinud vaikiv reegel, et oma seksuaalsuse tunnistamist karistada ei saa. Nüüd läheb seadus veelgi kaugemale: homoseksuaalsus iseenesest pole mitte ainult kuritegu, vaid paneb kohustuse ka tuttavatele, pere- ja kogukonnaliikmetele, kes peavad teistsuguse sättumusega inimese peale kaebama. See on kohustuslik.