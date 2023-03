PSÜHHOLOOG: Ants Rootslase saade pole probleem, vaid sümptom. Keskendume haiguse ravile

[Ants] Rootslane ja [tema TV 3 eetris olev nõustamist lubav] saade pole probleem, vaid sümptom. Keskendume haiguse ravile, mitte sümptomile. See viimane on üleskutse ka vaimse tervise spetsialistidele, kirjutab Tartu Ülikooli nõustamiskeskuse psühholoog, kutseline psühholoog-nõustaja ja koolipsühholoog Tõnu Jürjen. “Kas teate, et Eesti koolides töötab psühholoogina inimesi, kel pole isegi bakalaureusekraadi?“