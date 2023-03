Politsei otsib Tallinnas kadunud 41aastast Inglit

Naise lähedane teates täna politseile, et Ingel lahkus eile kella 15 paiku oma Haabrestis asuvast kodust ja ei ole tagasi naasnud. Politseinikud on kontrollinud Haabresti piirkonda, haiglaid ja erinevaid võimalikke viibimiskohti, kuid seni ei ole õnnestunud naist leida.

Ingel on 180 cm pikk ja tal on tumedad juuksed. Kodust lahkudes oli tal seljas pikk ja valget värvi talvejope, jalas on erkroosat värvi talvepüksid ning peas on tal valget värvi kahe tutiga müts. Tal ei ole kaasas mobiiltelefoni ega isiklikke dokumente.