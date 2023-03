Streigid Saksa suurtes lennujaamades

Lennufirma Lufthansa veebilehel seisis 23. märtsil hoiatus, et alates kella kaheksast hommikul kuni eeldatavasti kella kaheni pärastlõunal streigivad lennujaama turvatöötajad. See tähendas, et turvakontrolli ei toimu, mis omakorda tingis olukorra, et need, kelle reisiteekond algas Münchenist, ei pääsenud lennule.