KÕIK ON JOKK: samal riigihankel võib osaleda kasvõi kümme seotud firmat!

Siseministeerium viis Õhtulehes mullu sügisel ilmunud loo „KAS KAVAL-ANTSUL ON POLITSEIS KÄPP SEES? Maksupettuses kahtlustatav ärimees skeemitas endale miljonite eurode eest riigihankeid“ tõttu läbi teenistusliku järelevalve. Siseauditi osakonna juhi Tarmo Olgo juhitud komisjon kontrollis kolme Õhtulehes kirjeldatud politsei- ja piirivalveameti (PPA) kaitsevarustuse riigihanget ja sündis aastani 2027 asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokument. Üllatav on see, et pärast loo ilmumist PPA tühistas ühe neist kolmest hankest - käeraudade ostmise riigihange läinuks maksma hinnanguliselt 1,3 miljonit eurot. Hankel esitas pakkumise teiste hulgas Bristol Trust, kes konkureeris iseenda tütarfirma Sõdurikoduga. Bristol Trust ja selle omanik Ants Põldsam on praegu mõlemad kahtlustatavad ulatuslikus maksupettuses.