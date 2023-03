GALERII | Kultuurirahvas nõuab uuelt valitsuselt lisaraha ja ravikindlustust

„Meeleavalduse eesmärk on meenutada kõnelustel osalevatele erakondadele nende valimislubadusi, et need saaks selgesõnaliselt ka koalitsioonileppesse. Samuti soovime, et kultuuri riigipoolne rahastamine, mis viimasel kahekümnel aastal on vähenenud, taas suureneks,“ sõnas Eesti Teatriliidu esimees Gert Raudsep.



Kultuuri üks peamine mure on vabakutseliste loovisikute toimetulek ehk sotsiaalsed garantiid ja õiglane tasu. Kultuuriministeeriumi tellitud uuringud näitavad, et loometöö eest makstakse liiga vähe, mistõttu vabakutselised loojad elavad vaesuspiiril või alla selle. Lisaks puuduvale ravikindlustusele on loovisikutel lünklik ligipääs ka teistele sotsiaalsetele tagatistele nagu töötuskindlustus, pensionikindlustus ja vanemahüvitis.



„Loometöö õiglane tasustamine oleks lahendus, sest töötasu ja sotsiaalsed garantiid on ühe mündi kaks külge,“ ütles Airi Triisberg. Kuna probleemi lahendamine nõuab lisarahastust, on loomeliitude sõnul küsimuse lahendamine sündiva valitsuse kätes.