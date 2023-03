MART SOIDRO | Kas Isamaa on igavene ehk Kits kahe heinakuhja vahel

Ah et kuidas see kits asjasse puutub? Ega ma kavatse ometi Isamaad kitsega võrrelda? Samas... miks mitte. „Eesti keele seletava sõnaraamatu” järgi on kahe heinakuhja vahel olev kits ju isik, kes kahe võrdse võimaluse vahel valida ei oska. Kohatu võrdlus? Alles see oli, kui praeguse valitsuse koalitsioonikõnelustel kiitlesid juhtivad isamaalased, et nad on rikkad pruudid, keda kõik kosida tahavad. Aga ma igaks juhuks vabandan, kui puudutasin rohmakalt õrnatundeliste parteilaste hingekeeli.