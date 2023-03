VIDEO | Läänemetsa palve omavalitsusjuhtidele: lükake koolide sulgemise otsused edasi

„Nimelt otsustatakse koolide-lasteaedade sulgemise või kooliastmete sulgemise küsimusi. Kui vähegi võimalik, minu palve on neile omavalitsusjuhtidele, kas need otsused edasi lükata või otsuste tegemisel teha need selle klausliga vähemalt, et oodata ära, kuna koalitsioonileping saab sõlmitud. Me oleme rääkinud sellest, et riik peab tegema samme selle nimel, et kuueklassilised koolid kinni ei läheks. Sest kokkuvõttes kool või piirkonna elujõulisus on seotud sellega, kui palju inimesi seal elab,“ seletas Läänemets.