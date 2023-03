VIDEO | Läänemets: Vaheri juhtum tuli osaliselt sellest, et ühel hetkel otsustati eripensionite süsteem Eestis lõpetada

Siseministri sõnul on seda vaja erinevatel põhjustel.

„Lihtsamad liikumised asutuste ja ministeeriumite vahel. Üks põhjus on, et keegi ei kaotaks seda inimest töötaja näol, vaid pigem oleks teda kuskile teise majja, näiteks siseministeeriumist kaitseministeeriumisse või vastupidi, lähetada. Et see info ka omavahel vahetatud saaks,“ seletas Läänemets.

Teistpidi on teatud ametnikel vaja vahepeal käia kas Eestist väljas või Eesti siseselt asutustes, kus neil on vaja teatud toiminguteks õigusi ja tausta.

„Küsimus ei ole rotatsioonisüsteemis, vaid selles, kas võib juhtub, et keegi võib seda ära kasutada. Praegune juhtum on ju tulnud osaliselt sellest, et ühel hetkel otsustati Eestis, et PPA töötajatele määratud eripensionite süsteem saab läbi. See võimalik juhtum keerleb kogu selle olukorra ümber,“ sõnas Läänemets. „See, et rotatsioon on ja inimesed saavad liikuda, see minu hinnangul on oluline.“

Kaitseminister Hanno Pevkur kinnitas, et võimalus erinevate majade vahel liikumiseks on väga oluline. „See on vältimatu, et ei tekiks seisvat vett. Sulle kasvavad juured alla, kui sa ei vaheta,“ ütles Pevkur, kelle sõnul praegu pole mingit põhjust ametnike ümberpaiknemise seadust muuta.

Läänemets omavalitsusjuhtidele: lükake koolide sulgemise otsused edasi

Läänemets märkis ka, et paljud omavalitsused teevad neil päevil maapiirkondade elujõulisusega seotud otsuseid.