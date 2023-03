SELGUS MAJAS! Kohus mõistis ekspoliitik Allain Karuse häälteostus süüdi

Samas märkis Karuse, et häälteostu puudutava valimisvabaduse võtmise paragrahvi osas jääb ta prokuröriga eriarvamusele: „Aga kokkuleppega olen nõus.“

Milles eriarvamus täpselt seisneb, pole teada, sest kohtuasja sisulist arutelu kokkuleppemenetluse puhul ei toimu. Küll aga tähendab kokkuleppemenetlusega nõustumine, et Karuse ja tema juhitud ettevõte tunnistasid end süüdi täpselt selles, mida prokuratuur neile ette heitis.

Allain Karuse advokaat Madis Uurorg toetas samuti kokkuleppe sõlmimist: „Arvestades asjaolusid, leian, et need kokkulepped on Allain Karuse huvides ja tema õigused on nende sõlmimisega hästi kaitstud.“