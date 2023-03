Pangaandmed paljastavad: armukelmid on sihikule võtnud 55+ vanuses hooldajad, õpetajad ja koduperenaised

Panga statistika kohaselt langevad Eestis armupettuse ohvriks peamiselt naised, kes on kohe pensionile jäämas või seda hiljuti teinud. Sageli on tegu haritud ja finantsiliselt heal järjel olevate inimestega, kelle sotsiaalne staatus ei viita esmapilgul sellele, et nad võiksid petuskeemi ohvriks langeda. Viimase aja trend näib olevat ka see, et petturid eelistavad sihikule võtta naised, kelle roll tavaelus on seotud teiste eest hoolitsemisega: hooldajad, õpetajad, koduperenaised. See näib loovat soodsa pinnase suurema empaatiavõime ära kasutamiseks.