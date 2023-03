VALGETÄHE KAVALERI LANGUS: presidendilt teenetemärgi saanud teatrikunstniku diagnoos tuli liiga hilja

Kittus ütles teenetemärgi saamise uudise peale Lõuna-Eesti Postimehele, et teade võttis ta jalgadest nõrgaks ja rõõmupisarad tulid silma: „Nüüd mul ei sobi tagasi astuda. Luban, et olen ühe aasta veel ja eks näeb siis, kuidas tervis lubab.“ Tõsised teatrihuvilised teavad, kes on Esti Kittus. Sama käib Puka kandi elanike kohta. Esti soov jääda veel aastaks juhtima iseenda loodud kunstikooli Valgamaal polnud paraku määratud täituma. Ta toimetas seal 2021. aasta kevadeni ning saadeti ametlikult pensionile sama aasta augustis.