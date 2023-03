GALERII | JUUKSED VALLA! Iraanist raamatu kirjutanud Susanna Veevo jaoks oli see ülim vabaduse kogemus

„Kuude kaupa Iraanis üksiku naisena ringi reisida ei olnud tingimata mõistlik,“ tõdeb Susanna Veevo, kelle südame see riik jäägitult võitis. Iraanil on mitu palet. Ühest küljest on see riik, kus kombluspolitsei kimbutab naisi, kellel juuksed pole piisavalt kaetud, ning kus naised ei tohi avalikult laulda ega isegi valjusti naerda. Teisalt on see aga rikkaliku kultuuri ja ajalooga maa, kus leidub sipelgapesana kihavaid turuplatse ja õdusaid oaase, hiiglaslikke metropole ja ehedaid mudalinnu, tuhandeaastasi templeid ja noorte salakohvikuid.