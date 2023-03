Autosodija ohvriks langenud Liisa Pakosta: kui politsei ükskord vandaali tabab, võib ta teistmoodi abi vajada

„Sina, kes sa murdsid mu koduaia väravast sisse ja rikkusid ära mu sügaval tagahoovis seisnud auto, oled piinlikult arg. Olnuks sul julgust, kutsunuks sa mind olulisel teemal kasvõi avalikult väitlema,” kirjutas Liisa Pakosta sotsiaalmeedias. Ta soovib väga, et Eestis saaksid kõik riigikogu liikmed oma poliitilisi seisukohti vabalt ja füüsilisi rünnakuid kartmata väljendada, sest see on demokraatia üks aluseid. Pakosta ütleb, et politsei teeb oma tööd väga hästi. Kui vandaalitseja ükskord tabatakse, siis tuleb ikka vaadata, kas see inimene vajab ehk ise hoopis teiselaadilist abi, sõnas ta Õhtulehele.