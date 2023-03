Amet uurib veekeskuste atraktsioone

„Menetluses on vihje liugtoru kinnituskonstruktsioonide purunemise kohta. Liugtoru on suletud ja tegeletakse liugtoru kinnituspunktide kontrolliga,“ ütles TTJA kommunikatsiooninõunik Aap Adreas Rebas . „Vahemikus jaanuar 2021 kuni märts 2023 oleme tegelenud viie kaebuse või päringuga, mis seotud veekeskustega. Üldjuhul kui veekeskused konstruktsioonide kahjustusi vmt märkavad, siis reageeritakse koheselt ja atraktsioonid suletakse kuniks ohutus tagatud,„ rääkis Rebas. „Ka TTJA menetluste raames on kõik vahejuhtumid leidnud lahenduse.“