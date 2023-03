Tanel Kiik jätab all-linna ja läheb taas Toompeale

„Elus tuleb vahel teha raskeid valikuid. Üks neist on praegu. Näen, et saaksin Eesti elu edendamisse panustada nii Tallinna abilinnapeana linnavara ja transpordi eest vastutades kui riigikogus valimistel saadud mandaati realiseerides,“ kirjutab Kiik ühismeedias ja tunnistab, et valik ei tulnud kergelt.