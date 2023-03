241 aastaks vangi mõistetud mees tagasi vabaduses: miks kõik tänaval endaga räägivad?

43aastase Bobby esimeseks roaks vaba mehena on köögiviljatäidisega tako. Nisutortiljasse mässitud roog tuleb aga õige pea sama teed pidi välja. Bobby pole 27 aastat autos istunud, kõrvalistmel reisimine ajab talle sõiduiivelduse peale. Ühtlasi ei tunne ta moodsaid vidinaid, võõras on talle ka inimeste sõbralikkus. Ta on rohkem harjunud tigedate pilkude ja agressiivse käitumisega enda ümber.