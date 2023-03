Sürgavere varesepark: „Nad pikeerivad ja ründavad väljaheidetega üsna valimatult.“

„Ma olen püüdnud pesi ära lugeda. Ühe puu otsas lugesin kokku üheksa pesa, aga alt ei saa aru ka, kui palju neid seal tegelikult on, pesad on nii tihedalt üksteist kõrvale rajatud. Kui ma olen kellelegi kirjutanud, siis olen pannud kirja paarsada isendit, et mitte liialdada. Tegelikult on neid ilmselt mitu korda rohkem,“ ütleb külavanem Eve Soopa keset väikest Sürgavere mõisaparki, mille keskel asuvad kool ja lasteaed.