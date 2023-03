VIDEOGALLUP | 40, 50 VÕI HOOPIS 75? Tänavaküsitlusest selgub, mis vanusest sooviksid inimesed päriselt pensionile minna. Mida arvas piiskop?

Tulised arutelud parlamendis, põhiseadusliku õiguse ära kasutamine ja prügi tänavatel – need on vaid mõned märksõnad, mis iseloomustavad Prantsusmaal toimuvat. Kõige põhjuseks on president Macroni otsus tõsta pensioniiga varasema 62 pealt 64. eluaastani. Protestid tänavatel näitavad, et otsus pole just rahva lemmik. See kõik paneb aga küsima, mis on meie inimeste arvates ideaalne pensionile jäämise vanus? Vastavad inimesed Tallinna tänavatelt.