LÄTLASED LEIDSID NAFTAT?! Kuidas muutus aastaga Eesti väliskaubandus? Kust tuleb 871 miljoni euro väärtuses kaupu, mis varem pärinesid Venemaalt ja Valgevenest?

Statistikaamet peab väliskaubanduse arvestust kahte pidi. Ühel juhul kajastatakse kaubavooge saatjariigi, teisel juhul päritoluriigi järgi. Saatjariik on see, kust kaup vahetult saabus, päritoluriik aga see, kus kaup toodeti. Kaup võib tulla Lätist (saatjariik), kuid tootja võib olla Venemaa (päritoluriik). Statistikaamet kasutab oma ülevaadetes pigem esimest kui teist. Saatjariik on alati üheselt teada, päritoluriiki ei pruugita aga saadetistele märkidagi või kirjutatakse pelgalt „Euroopa Liit“.