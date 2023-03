Riigikohtusse on praeguseks saabunud 15 valimiskaebust

Riigikohtul on kaebuste lahendamiseks aega seitse tööpäeva alates nende kohtusse saabumise päevast. Eeldatavasti peaksid kõik praegu menetluses olevad kaebused saama seega lahenduse hiljemalt järgmise nädala lõpuks. Samas võib see tähtaeg veidi pikeneda, näiteks kui mõne kaebuse sisu on vaja täpsustada.