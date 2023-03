HAKKAME LIIKUMA! Ka siis, kui lapsepõlvest saadik on sul spordi vastu allergia ja aastate jooksul kinnistunud kompleksid hoiavad diivanil kinni

Samas näitavad uuringud, et regulaarne liikumine on just see võluvits, mis aitab tervena elatud aastaid pikendada ja suurendab elurõõmu. Kuid mida teha, kui lapsepõlvest saadik on sul spordi vastu allergia ja aastate jooksul kinnistunud kompleksid hoiavad sind diivanil?

Pettumus, motivatsiooni langus, käega löömine, muudele asjadele keskendumine – selline oli nende katsetuste mõju.

Kas tundsid ennast ära? Siis liikumisaasta on just sinu aasta!

Suurem osa inimesi ei olegi sportlased ning tervislik eluviis ja liikumine ei tähenda vaid sporti ja võistlemist. On tuhandeid võimalusi, kuidas põimida liikumine oma igasse päeva nii, et see aitaks tervist hoida ning elukvaliteeti parandada. Liikumisaasta eesmärk ongi aidata kõigil neid võimalusi avastada ja oma igapäevaelu osaks teha.