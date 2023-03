Eesti saun USA turule? Jah, see on võimalik!

Sikk toob välja, et suur pluss on kindlasti Ameerika turu suurus ja stabiilsus. Olenemata majanduse käekäigust on USA turg piisavalt suur, et isegi ajal, kui tuleb püksirihma pingutada, on oskuslikult majandades võimalik vee peale jääda.

Ta julgustab, et USA turgu karta ei maksa – tasub julgelt peale hakata ja oma toodet laiale ilmale esitleda!

Kindlasti võib tekkida tunne, et Ameerika on kaugel, aga kasutades tänapäevaseid tehnoloogiaid (interneti võimalusi) saab tööd korraldada kasvõi Eestist.

Hea, kui on olemas usaldusväärne kohapealne partner

Siiski on Eesti toodete USA turule viimisel ka omad väljakutsed. Üks neist on logistika. Kuna tarneahel on pikk, võib see ettevõtja jaoks olla keeruline ja kallis. Seetõttu on oluline hoida osa inventuuri kohapeal. Teiseks väljakutseks on see, et USA turul on klient harjunud, et võib lausa kuni 60 päeva jooksul toote tagastada. Selline tegevus ei ole Eestis kindlasti tavapärane.

Näiteks eritellimusel sauna tellimine USA-sse võtab aega umbes neli-viis kuud. Kõigepealt tootmine, siis transport Eesti sadamasse, Euroopa sadamasse, Ameerika sadamasse, lattu ja lõpuks kliendini. Seal on palju aspekte, mida kiirendada ei saa. Samas võib kliendi jaoks nelja kuuga paljugi muutuda, näiteks finantsiline olukord või kolimine.