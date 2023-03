„JÄRGMINE PEATUS“ | Teravmägedel ei tohi asulast väljuda ilma relvata – juhuks, kui kohtud agressiivse jääkaruga

Et Helena oli seal matkagiid, sai ta uudistada Teravmägede imelist tühjust. Külake Longyearbyen on üsna rahvusvaheline ja kõik vajalik olemas, kuid sealt väljudes tervitab lõputu tühjus. Muuseas, turist ei tohigi üksi külast välja minna (kui tal just relva kaasas ei ole), sest välistatud ei ole võimalus, et kohtutakse mõne jääkaruga. Jääkaru jaoks on inimene aga saakloom.