Mihhail Kõlvart: olen valmis kandideerima Keskerakonna esimeheks

„Tuleb tunnistada, et viimastel aastate jooksul on seda minult küsitud regulaarselt ja iga kord olen ma vastanud, et mul seda ambitsiooni ei ole. See oli päris siiras vastus. Täna, ma arvan, selline keerutamine, et ma veel mõtlen, ma veel vaatan, ei oleks eriti soliidne. Ma vastan nii nagu on: ma olen valmis kandideerima,“ vastas Kõlvart Vikerraadio saates „Vikerhommik“ küsimusele, kas ta plaanib kandideerida Keskerakonna esimeheks.

„Praegu see ei ole veel programmi avaldus. Loomulikult eelkõige ma seda otsust kuulutan välja erakonnakaaslastele, aga rääkida praegu, et ma veel natuke mõtlen, vaatame, mis saab, seda ma ei hakka praegu tegema,“ lausus Kõlvart.

Kõlvart märkis, et ei lähe kandideerimisega erakonda üle võtma ja lisas et ei pea sellist lähenemist õigeks, vahendab ERR. „Ükski erakonna liige ei saa öelda, et erakond kuulub talle,“ ütles ta. „Nii praegune esimees, või see esimees, keda valitakse või taasvalitakse. Ajad on alati keerulised, eriti viimaste aastate jooksul. Vastupidi, selleks, et jõuliselt edasi minna tulebki seda kongressi korraldada ja kui see tundub olema kellelegi, et see on selline väike kriis, siis selleks, et vältida suuremaid kriise tulevikus organisatsiooni sees, tuleb see tõepoolest üle elada," lausus Kõlvart.

Kõlvart lisas ka, et tal on praeguse esimehega erinevad arusaamad, millised vead on erakond teinud. „Olen seda enda poolt varem seda juba sõnastanud, et kahjuks peame tunnistama, et erakonna nägu viimaste aastate jooksul ei olnud päris selge. Enne eelmisi valimisi ütlesime välja, et me välistame koostöö ühe konkreetse erakonnaga, peale valimisi tekkis koalitsioon selle erakonnaga, ja üheks põhjuseks oli välja toodud ka see, et hea küll, see pole just kõige parem koalitsioon, aga parem kui mõni teine valem. Ja mõne aja pärast tekkis teine valem, just see, mille me varem välistasime. Loomulikult meie valijatel tekkis küsimus, aga mis on meie põhimõtted ja peamised eesmärgid? Kui me olime juba uues koalitsioonis, tekkis küsimus, kas oleme koalitsioonis või opositsioonis? Ja lõpuks visati meid sellest koalitsioonist välja.“

„Kindlasti ei tohi praegu öelda, et see on ühe inimese süü ja teda tuleb karistada, aga järeldusi tuleb teha,“ täpsustas Kõlvart.

Keskerakonna esimees Jüri Ratas teatas teisipäeval, et teeb erakonna volikogule ettepaneku lisada 15. aprillil toimuva istungi päevakorda erakorralise kongressi kokkukutsumine.

Ratas tõi välja, et erakonna tulemus valimistel on toonud eri hinnanguid, miks seis selliseks kujunes ning milliseid muudatusi on vaja teha. Seda juhatuses ka arutati. „Leian, et erakond ei pea 16 mandaadi pärast oma juuri läbi lõikama ja tegema kardinaalseid muudatusi. Küll aga tuleb uuendada programmi, tõsta veelgi pädevust ja suunata fookust lisaks sotsiaalvaldkonnale ja tervishoiule ka keskkonna- ja majandusteemadele ning küsimustele, mis puudutavad haridust, noori ja nende muresid,“ tõi Ratas välja.