Prokuratuur saatis Rootsi kuninga haua rikkuja kohtu alla

2020. aastal avastas Lääne-Virumaal kohalik elanik, et Varudi-Vanakülas on tuhatkond aastat vana matmispaigas kivikalme otsa kuhjatud suur hunnik mulda, kive ja muud põllul vedelenud sodi, ja ta võttis ühendust politsei ning muinsuskaitseametiga. Prokuratuur alustaski kuriteoteate peale kriminaalmenetlust. Vahepeal menetlus lõpetati, kuid kohus kohustas seda jätkama ning nüüd on kahtlusalune saadetud kohtu alla. „Süüdistus on esitatud juriidilisele isikule ja juhatuse liikmele kultuurimälestise rikkumise ja hävitamise eest karistusseadustiku alusel,“ selgitas prokuratuuri pressinõunik Janno Isat Õhtulehele. Süüdistuse kohaselt kahjustas märtsis aastal 2020 põllumaad rentiv osaühing seal asuvat kivikalmet „Rootsi kuninga haud“. Tegevuse käigus rikuti pöördumatult kultuuripärandit ning hävitati olulist teaduslikku informatsiooni.

Rootsi kuninga haua nimelisel kivikalmel on Rootsi kuningatega tegelikult vähe pistmist. Uhke nime on tuhatkond aastat vana matmispaik Lääne-Virumaal väikeses Varudi-Vanakülas omandanud rahvasuus. Kuidas täpselt, ei tea enam õieti keegi. Muinsuskaitseameti Lääne-Viru nõuniku Mirjam Abeli sõnutsi mainis kivivaret kui muinasaegset kalmet esimesena Jaan Jung 19. sajandi lõpus. Hiljem on arheoloogid matmispaika veelgi täpsemalt kirjeldanud. „Arheoloog Toomas Tamla hinnangul oli leidude põhjal tegemist tõenäoliselt viikingiaegse või hilise rauaaja kalmega, mis pärineb umbes ajast 1000-1200 pKr,“ kirjeldab Abel.

Kultuurimälestuste rikkumine või hävitamine, isegi ettevaatamatusest, on Eestis karistatav. Kergemal juhul võib teo toimepanija süüdimõistmise korral pääseda rahatrahviga, aga kui kahju on eriti suur, lubab karistusseadustik määrata vanglakaristuse.