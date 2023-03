Valeavalduse esitanud Venemaa kodanik jäi kohtus süüdi

Kaitsja sõnul oli kriminaalasi kohtumenetluses alates 2017. aasta algusest, kus süüdistati Venemaa kodanikku kahe teadvalt vale kuriteokaebuse esitamises: nimelt, et ühe äriühingu juht on võltsinud tema allkirja kassa väljaminekuorderil 58 000 euro maksmise kohta ja et samuti on võltsinud tema allkirja vandeadvokaat, kes esindas teda tsiviilasjas. Käekirjaekspert leidis, et mõlemad dokumendid on alla kirjutatud süüdistatava poolt. Menetluse kestel asus süüdistatav seejärel väitma, et allkiri on küll tema, kuid need dokumendid on kokku monteeritud teistest, millelt saadud ka tema allkiri, lisas kaitsja. Maakohus tunnistas süüdistatava süüdi ja karistas 5-kuulise vangistusega tingimisi. Esitatud apellatsiooni jättis Tartu ringkonnakohus rahuldamata, Riigikohus oma 16. märtsi määrusega kassatsiooni menetlusse ei võtnud, seega on otsus jõustunud.

Maakohtule esitas süüdistatav kaheksal korral taotluse kaitsja ja prokuröri taandamiseks, taotles kohtuniku taandamist maakohtus, kaitsja taandamist nõudis ta ka ringkonnakohtus ja kassatsiooniastmes Riigikohtult. Kõik need taandamistaotlused kui põhjendamatud jäeti rahuldamata, märkis kaitsja. Ta tunnistab, et süüdistatava suhtumine menetlusosalistesse, samuti kohtusse oli kogu menetluse kestel üleolev, tema arvates ei olnud Eesti kohtud üldse tema kriminaalasja pädevad arutama – ta taotles kriminaalmenetluse üleandmist Prantsusmaale, kus ta elab sotsiaaltoetustest varjupaigataotlejana.