SÕJAKOKKUVÕTE | Prigožin hoiatas Šoigut

Wagneri palgasõdurite rühma juht Jevgeni Prigožin (ülal pildil) kirjutas Venemaa kaitseministrile Sergei Šoigule (all pildil), et hoiatada teada Ukraina armee peatsest pealetungist. Prigožin on pikalt kurtnud, et ministeerium ei anna tema vägedele moona. Samuti pelgavat ta, et kui sõda läbi kukub, tehakse temast ja tema meestest patuoinad. Käivad ka sahinad, et „Putini kokk“ on Kremli võimuladviku maitsele liiga tugevaks ja võimsaks muutumas. Prigožin anus, et Šoigu ei laseks juhtuda sellel, et tema mehed Vene sõjaväest ära lõigatakse.