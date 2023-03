HAPPELISED FEKAALID JA RÜNNAKUD: kajakad valmistuvad katustele pesi tegema!

Igal kevadel kirjeldavad linnaelanikud stseene, mis on justkui Hitchcocki filmist maha viksitud – oma poegi kaitsvad kajakad pikeerivad üle inimeste peade, paremal juhul võib aga ilma jääda mütsist või saada nokahoobi. Et sel kevadel ei korduks jälle sama jama, on praegu viimane aeg kontrollida katused üle, et kajakad ei teeks sinna oma pesa.