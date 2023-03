KAUBIK KÕNNITEEL – LINNATÄNAVATE UUS HIRM? „Inimestele otsa tagurdamine on mingi kuradi algaja kaubikumees, see on jobudus!"

Lasnamäel Punasel tänaval juhtus esmaspäeval traagiline õnnetus, kui valge kaubik tagurdas kõnniteel otsa 76aastase prouale, kes suri sündmuskohal. Teoorias ei oleks tohtinud kaubikul kõnniteele asja olla. 15aastat kaupa vedanud transpordiettevõtja Uku Tampere sõnul tuleks mõista, et reeglina on peatused kõnniteedel hädavajadus: „Inimesed teevad tööd, nad ei pargi seal sellepärast, et nii on tore.“