AMETIKOHTADE VANGERDUSED: Tallinn saab mitu uut abilinnapead ja eurosaadik võib Brüsselist naasta, sest asendusliige semmib Putini-meelsetega

Keskerakonna ridadest võisid valimistulemuste üle rõõmustada kolm Tallinna abilinnapead ning üks linnaosavanem.

Neist selgeima sõnumiga esineb Vladimir Svet: „Kaldun arvama, et jään abilinnapeaks. Mul on tunne, et saan oma valijate jaoks rohkem teha Tallinna abilinnapeana kui opositsioonis riigikogu liikmena.“ Ametlikult lubab ta otsuse teha, kui valimistulemused välja kuulutatakse.

Sveti loobumine avab ukse Keskerakonna raudvarale Enn Eesmaale, kellele saab uus parlamendikoosseis olema juba viies järjestikune.

Õhtulehele teadaolevalt plaanivad Mustamäe linnaosavanem Lauri Laats ning abilinnapead Tanel Kiik ja Vadim Belobrovtsev linnasüsteemist lahkuda ning parlamenti minna.