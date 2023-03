SEISUKOHT | Suu seks: liiderlikkuse kaitseks

„Kuulsin ema käest üht põnevat sõna – „ersats“," ei mallanud noor tuttav 15 aastat tagasi meiega oma rõõmu uue leiu suhtes jagamata jätta. Tõepoolest, „ersats“ on sõna, mida tänapäeval ei kuule ega loe enam pea kusagilt. Sujuvalt on see vene keelest tulnud sõna vahetunud ingliskeelse „fake“ vastu, kuigi ka eesti keeles on olemas ilus sõna „võlts“.