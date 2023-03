KAS ME ENAM VAJAME MOENÄDALAT? Tim Bluz: ületarbimist soodustav formaat on puhas kapriis. Noored ei hooli enam glamuurist ega brändidest

Moelava on alati olnud kõige menukam ja prestiižikam viis edastada klientidele uusi ideid ja viimaseid moetrende. Kuid kuna majanduslik olukord muutub viimasel ajal aina kriitilisemaks ja jätkusuutlikule kasutamisele pannakse üha rohkem rõhku, hakkab ületarbimist soodustav moenädala masin tunduma liigne ja aegunud. Kuidas peaks kapitalistliku sõu formaat muutuma, et kohanduda uue reaalsusega? Kas me üldse enam vajamegi moenädalat?