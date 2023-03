ODAVA KATUSE SÜNDROOM: keskmine Eesti katus kestab Kesk-Euroopa omast ligi viis korda vähem

Katuse remondi või renoveerimisega venitatakse Eestis lubamatult kaua. Vananenud katuse all tegutsemine ja elamine on aga väga kõrge riskiastmega tegevus. Ulatuslike probleemidega vananenud kattega katuste puhul, mis sisuliselt „karjuvad“ vähemalt uue hüdroisolatsiooni järgi, piirdutakse aastaid lappimisega, kirjutab Alo Karu - üle 26aastase kogemusega ehitusekspert hoone piirdetarindite alal.

Lamekatuse remont ja renoveerimine

Eestis ehitatakse ja renoveeritakse umbes miljon ruutmeetrit lamekatust aastas. Parematel aastatel on see number ilmselt märksa suuremgi. Kogu taasiseseisvumise ajal on väidetavalt ehitatud ja renoveeritud üle 30-40 miljoni ruutmeetri lamekatust.