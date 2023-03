Häälteostmisekahtlus: ekspoliitik Allain Karuse astub kohtu ette

2021. aasta detsembris pidas politsei Valgas Keskerakonna esinumbri Allain Karuse ja veel kuus inimest kinni. Neid kahtlustatakse Valgamaal omavalitsuse valimistel häälte ostmises. 56aastasele Karusele ja temaga seotud äriühingule esitati ka kahtlustus ebaseaduslikus vedelkütusega kauplemises. Kahtlustuse kohaselt mõjutas Karuse koos mitme kahtlustatavaga inimesi, et nad annaksid 2021. aasta oktoobris toimunud omavalitsuste valimistel oma hääle tema või ta tütre poolt. Väidetavalt mõjutati nii enam kui 20 valijat. Nüüdseks on Karuse kriminaalasi kohtusse jõudnud. Lõuna ringkonnaprokuratuuri prokurör Allar Nisu on öelnud, et valimisvabaduse rikkumine on kuritegu, mis mõjutab riigi usaldusväärsust ja annab teiste poliitikute ees ebavõrdse eelise.

2021.aasta lõpus lahkus Karuse Keskerakonnast. „Et säästa oma tervist, seista oma ettevõtte käekäigu eest ja aidata kaasa menetluse kiirele käigule,“ põhjendas ta toona.