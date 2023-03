Juhtkiri | Piitsa ja prääniku abil edasi õppima

Paberi peal on koolikohustuse pikendamine aasta võrra mõistagi lihtne. Ka nõukaajal kehtestati kohustuslik keskharidus, kuid see tõi kaasa tasemelanguse, kuna sugugi mitte kõigil polnud ei huvi ega võimeid sellisel tasemel hariduse omandamiseks. Tänapäeval tähendaks kavandatav muudatus survet kutseharidusele, kuna nõrgem põhikoolilõpetaja gümnaasiumisse ei pääse ega pruugi sinna tahtagi.

Järelikult on edasiseks valikuks, kas õppur omandab ametikoolis mingi kutse või tiksub seal niisama kuni täisealiseks saamiseni. Lihtsaim oleks kutsekoolidele öelda, et tulge toime ja lahendage asi ära. Sisuliseks edasiminekuks vajavad koolid siiski tuge, eriti kui arvestada, et haridusteelt välja pudenejaist paljud on hariduslike erivajadustega.

Elu näitab, et kord haridustee pooleli jätnuid on väga raske kooli tagasi motiveerida, samas on tema edasised väljavaated tööturul kõige kehvemad. Täiskasvanumaks saades võib nii mõnelegi mõistus n.ö. hilinemisega koju tulla, kuid tagantjärele on hariduslünkasid likvideerida enam kui raske. Nii tulebki riigil olla võimalikult leebel viisil taganttorkijaks, et mitte tekitada tulevases õppuris trotsi sundusliku hariduse vastu. Asja õnnestumise korral löödaks mitu kärbest hoobiga ning võidaksid kõik osapooled, kui vähemalt osadel noortel aidataks mitte jääda vanemate rahakotile tiksuma, vaid nad saaks ameti, mis võimaldaks neil iseseisvalt edaspidi elus hakkama saada.