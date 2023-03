Taavi Libe | Sundrenoveerimise esimene proovikivi on tülitsevad korteriühistud

Euroopa Parlamendis eelmisel nädalal heaks kiidetud plaan tõsta kümne aasta jooksul kõigi hoonete energiatõhusus D-klassini kuulub ideede hulka, mis paberil on ausad ja üllad, kuid tegelikult turgatab pähe dilemma, et kas järgmiste aasta jooksul vallandub Eesti ehitusturul täielik kaos või on mingi võimalus juba aegsalt kõngeva roti kombel end selili visata ning käpad taeva poole sirutada, tõdedes, et antud ajaraamides on tegemist Eesti jaoks utoopilise eesmärgiga.