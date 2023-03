KREMLI LASTEVARAS: südamliku pereema maski taha varjuv Maria Lvova-Belova mängib Ukraina laste küüditamisel olulist rolli

Mõned kuud enne Ukrainasse tungimist hakkas Vladimir Putin otsima Venemaale lasteõiguste volinikku, kes sobituks Kremli plaanidega ning oleks talle jäägitult ustav. Tema pilk jäi pidama Maria Lvova-Beloval, kes oli ühtlasi ka eelmise ombudsmani Anna Kuznetsova sõber. Läbi videosilla peetud „töövestluse“ ajal märkis Maria Putinile, et tal on üheksa last – viis enese sünnitatud ja neli lapsendatud – ning on eestkostjaks veel 13 erivajadusega hoolealusele. Nende järgmine ametlik vestlus toimus aga kaks nädalat pärast Ukraina invasiooni algust, kui Venemaale oli küüditatud juba enam kui tuhat Ukraina last. Lvova-Beloval polnud selles sugugi tähtsusetu roll.