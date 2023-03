EKRE pöördus riigikohtusse taotlusega tühistada riigikogu valimiste e-hääled

EKRE taotleb, et riigikohus tunnistaks õigusvastaseks riigi valimisteenistuse toimingu, millega tehti kindlaks 2023. aasta riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise tulemuse. Ühtlasi soovib erakond, et kohus tunnistaks 2023. aasta riigikogu valimiste elektroonilise hääletamise tulemus kehtetuks.

Samuti palub EKRE riigikohtul tunnistada põhiseadusvastaseks riigikogu valimise seaduse punkt, mis ei näe ette täpseid elektroonilise hääletamise korralduste ja elektroonilise hääletamistulemuste kindlakstegemise reegleid.

Erakond selgitab oma kaebuses, et riigikogu valimiste e-hääletamise osa on vastuolus põhiseadusega mitmel erineval põhjusel. „Esiteks ei ole praegune e-hääletamise süsteem piisava täpsusega fikseeritud seadustes, mistõttu puudub seaduse tasemel ette antud standard, millele e-hääletuse süsteem ning läbiviimise protseduur peab vastama. See on toonud kaasa kogu süsteemi üldise ebausaldusväärsuse. Seaduse puudulikkuse tõttu on e-hääletamine sisuliselt valimisteenistuse poolt edasi antud Riigi Infosüsteemide Ametile, kellel puudub seadusest tulenev õigus valimiste korraldamiseks.“

„Samuti mängib kriitilise tähtsusega rolli e-valimistel Sertifitseerimiskeskus, mis on eraõiguslik asutus ja millel pole samuti seadusest tulenevalt vähimatki pädevust valimiste sisuliseks läbiviimiseks. Valimisteenistus on EKRE esindajatele korduvalt kinnitanud, et ta ei kontrolli ei RIA ega Sertifitseerimiskeskuse toiminguid, samas kui valimistel osaleval erakonnal puudub samuti õigus või võimalus nende asutuste protseduuride turvalisuse kontrollimiseks.“



Eesti Konservatiivne Rahvaerakond ja teda esindavad spetsialistid heidavad ette:

- Riigi valimisteenistus ei halda ega kontrolli RIA-s asuvat taristut ega elektroonilist valimiskasti.

- Valimisteenistus ei halda ega teosta kontrolle Sertifitseerimiskeskuse taristule.



- Valimisteenistus ei loo ise valimistarkvara. Selle loob RIA, läbi partnerite/hangete.



- Valimisteenistus ei kontrolli valimistarkvara turvalisust. Neil puudub selleks võimekus.



- Valimisteenistus tegeleb ainult häälte kokkulugemisega, saades kokkuloetava RIA-st.



- Vaatlejatel puudub võimalus kontrollida logifaile turvasüsteemi seitsmest kihist kihtidel 1-6.



- Vaatlejatele näidatakse logi kihil 7, mis on muudetud selliselt, et näha on ainult PIN1 ja PIN2 sisestamise aeg, st muu oluline info on kustutatud.

OSCE on korduvalt esile tõstnud asjaolu, et süsteem on manipuleeritav sisemise rünnaku eest. Probleemid töötlemistarkvaras ei ole nähtavad ega tuvastatavad vaatlejale. Peale töötlemise lõpetamist ei ole enam võimalik tuvastada, kas on toimunud manipulatsioon tulemustega või mitte.