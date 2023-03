„KLIIMAOSAKOND TEAB JA ON MURELIK“: prognooside värskendamine suurendab veelgi puudujääke kliimakohustuste täitmisel. Poliitikud maadlevad vale perioodiga

KUUEST ESIMENE. Praegune keskkonnaminister Madis Kallas on juba kuues, kelle ametiaeg jääb perioodi, mil maakasutuse ja metsanduse sektori kohustused aastateks 2021−2025 on teada. Ta on aga esimene, kellele jõuab kohale aastaid räägitud tõdemus, et kohustuste täitmisest jääb Eestil väga palju puudu.