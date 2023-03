Ametikooli sundsaadetute valikuvõimalus jääb ahtaks: „Tahad IT-spetsialistiks, tuleb põhikoolis paremaid hindeid saada!“

Haapsalu kutsehariduskeskuse direktor Riinu Raasuke ütleb, et eesmärk on tegelikult igati tervitatav, sest puberteedieas hakkavad paljud mässama ning tekivad kasvuraskused: „Hiljem jõuab aga kohale selginemine, kuidas tööl käia ja raha teenida. Selleks on tarvis oskuseid.“

Ida-Virumaa kutsehariduskeskuse direktor Hannes Mets tervitab suunamuutust: „Nüüd on õpilastel keerukam ära minna. Pole enam põhjust, et haridustee põhikooli lõpus katki jääb. Õpingute pooleli jätmine ei ole enam nii lihtne, sest ta peab kuskile edasi minema, kui ei taha ametikoolis õppida.“