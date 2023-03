KAITSE LAPSI HPV EEST | Eestis on igal aastal emakakaelavähki haigestunud keskmiselt 150 naist ja surnud ligikaudu 60

Viimase paarikümne aasta jooksul on Eestis igal aastal emakakaelavähki haigestunud keskmiselt 150 naist ja surnud ligikaudu 60 – numbrid, mille poolest oleme paraku Euroopas esirinnas. Ometigi on tegemist haigusega, mida on võimalik ennetada.