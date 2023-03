IRJA LUTSAR | 5 valehoiakut malaaria kohta, mis võivad lõppeda väga kurvalt

Mulle ka meeldivad eksootilised maad, kus eelistan käia tursmigrupiga. Samas ikka ja jälle avastan, et olles reisil maal, kus malaaria on tavaline (ehk siis endeemiline), kasutavad vaid pooled grupikaaslastest malaaria profülaktikat võttes seega ebavajaliku terviseriski. Küsides inimestelt, et miks nad nii teevad, siis kuulen igasuguseid müüte malaaria kohta, mis osaliselt on ka tõsi, kuid suures plaanis tõele ei vasta. Toon allpool vaid mõned